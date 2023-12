20 roads closed due to blizzard and black ice

NUR-SULTAN. KAZINFORM - Twenty sections of roads have been closed across Kazakhstan due to dverse weather conditions, Kazinform reports.

The following sections of roads are closed:

1. «Yekaterinburg-Almaty» 856-917 km, North Kazakhstan region.

2. «Zhezkazgan-Petropavlovsk» 377-487 km, Kostanay region.

3. «Kostanay-Auliekol-Surgan» 232-260 km, Kostanay region.

4. «Zhezkazgan-Petropavlovsk» 552-569 km, near the village of Surgan, North Kazakhstan region.

5. «Karabutak-Komsomolskoye-Denisovka-Rudny-Kostanay» 89-234 km, near the village of Komsomolskoe, Kostanay region.

6. Samara-Shymkent 836-965 km, near the town of Khromtau.

7. «Kostanay-Auliekol-Surgan» 108-232 km, near the village of Auliekol, Kostanay region.

8. «Yekaterinburg-Almaty» 686-729 km, near the village of Sarykol, Kostanay-North Kazakhstan regions.

9. «Zhezkazgan-Petropavlovsk» 340-377 km, near the city of Arkalyk, Kostanay-Akmola regions.

10. «Denisovka-Zhitikara-Myuktikol-border with Russia» 82-174 km, near the city of Zhitikara.

11. «Kostanay-Auliekol-Surgan» 7-108 km, near the town of Tobyl- Auliekol village.

12. «Yekaterinburg-Almaty» km. 555-686, near the town of Tobyl- Sarykol village.

13. «Karabutak-Komsomolsk-Denisovka-Rudny-Kostanay» 231-503 km, near Rudny city.

14. «Yekaterinburg-Almaty» 374-540 km, near the city of Kostanay.

15. «Mamlyutka-Kostanay» 180-404 km, near the town of Tobyl.

16. «Yekaterinburg-Almaty» 729-856 km, the border of Kostanay region and Akmola region.

17. «Zhezkazgan-Petropavlovsk» 595-701 km, near the city ​​of Akmola region.

18. «Kokshetau-Ruzayevka» 108-196 km, near the village of Saumalkol.

19. «Timiryazevo- Sarykol» 0-31 km, near the village of Timiryazevo.

20. «Mamlyutka-Kostanay» 104-180 km, near the village of Presnovka.