Asian Games 2017: Kazakhstan overwhelmed by Japan in women's hockey - 0:6

ASTANA. KAZINFORM Kazakhstani women's hockey team has been defeated by Japan in the Asiad 2017 match - 0:6, Sports.kz reported.

On February 20, the Kazakh team will play vs. China.

Kazakhstan-Japan 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Pucks:

0:1 - 06:53 Nakamura (Toko, Kubo). Powerplay

0:2 - 19:32 Osawa (Hosoyamada). Powerplay

0:3 - 22:22 Ono (Enomoto, Adachi). Even-strength goal

0:4 - 33:52 Osawa (Osawa, Yoneyama). Shorthanded

0:5 - 38:25 Ukita (Adachi, Kubo). Even-strength goal

0:6 - 58:59 Nakamura (Ukita). Powerplay

Goalkeepers: Raushanova - Fujimoto

Penalties: 12:4 (6:0, 2:4, 4:0).