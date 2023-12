Astana, Atlético squad lists for Champions League match announced

ASTANA. KAZINFORM FC Astana and Madrid's Atlético scuad lists became known.

ASTANA. KAZINFORM FC Astana and Madrid's Atlético scuad lists became known. Astana: Erić, Aničić, Ilić, Postnikov, Shomko, Maksimović, Kéthévoama, Muzhikov, Cañas, Dzholchiyev, Kabananga Reserve: Loginovskiy, Akhmetov, Pikalkin, Beisebekov, Zhukov, Dedechko, Schetkin Atletico: Oblak, Godín, Siqueira, Juanfran, Giménez, Tiago, Koke, Griezmann, Gabi, Saul Niguez, Torres Reserve: Moyá, Filipe Luis, Savić, Oliver Torres, Parti, Martínez, Carrasco Source: Sports.kz