‘Astana’ cyclist Lutsenko wins 8th stage of Tour de Suisse

ASTANA. KAZINFORM - "Tour de Suisse" with the length of 152.5 kilometers has finished, according to sports.kz.

Cyclist of "Astana" team Alexey Lutsenko won stage eight of the Tour de Suisse on Saturday in a two-man sprint ahead of Jan Beklants of "Ag2r" and Warren Barguil of "Giant - Alpecin". Tour de Suisse 2015 stage eight: Bern to Bern, 152.5km 1. Alexey Lutsenko (Kaz) Astana in 3-28-11 2. Jan Bakelants (Bel) Ag2r +0: 01 3. Warren Barguil (Fra) Giant-Alpecin +0: 17

38. Miguel Angel Lopez (Colombia, "Astana") - 02: 21 89. Daniel Fominih (Kazakhstan "Astana") - 10: 07 113. Valerio Agnoli (Italy, "Astana") - 13: 01 122. Borut Bozic (Slovenia, "Astana")

Overall standings: 1. Thibaut Pinot (France, "FDJ") - 29:25:28 2. Geraint Thomas (UK, "Sky") - +0: 34 3. Simon Spilak (Slovenia, "Katusha") - 0: 47

5. Miguel Angel Lopez (Colombia, "Astana") - 01: 14 27. Alexey Lutsenko (Kazakhstan "Astana") - 14: 14 73. Valerio Agnoli (Italy, "Astana") - 59: 14 100. Borut Bozic (Slovenia, "Astana") - 01: 18: 19 112. Daniel Fominih (Kazakhstan "Astana") - 01: 31: 52.