ASTANA. KAZINFORM Barys Hockey Club has lost to Avangard Omsk in a shootout, scoring 1-2 in a match of the Kontinental Hockey League (KHL) held in Astana, according to Sports.kz.

Barys Astana - Avangard Omsk 1-2 (0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 0-1)

Goals:

0-1 - 51:21 Maxim Chudinov. Power play

1-1 - 55:44 Roman Starchenko. Even strength

1-2 - 65:00 Kirill Semyonov. Shootout