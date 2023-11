Barys beats Croatian Medveščak in Zagreb

ASTANA. KAZINFORM Astana's Barys beat Medveščak in a match of the Continental Hockey League in Zagreb - 5:4, Sports.kz reports.

Continental Hockey League Medveščak - Barys 4:5 (0:0, 1:2, 3:3)

Goals:

0: 1 - 28:57 Bochenski. Even strength goal

1: 1 - 30:52 Giroux (Pare, Genoway). Power play goal

1: 2 - 31:34 Bochenski (Daws). Power play goal

1: 3 - 43:38 Dawes (Bochenski, Boyd). Even strength goal

2: 3 - 44:36 Voronin (Glumac). Even strength goal

3: 3 - 51:08 Smejkal (Krejcik, Katic). Even strength goal

3: 4 - 56:13 Dawes (Dallman, Bochenski). Even strength goal

3: 5 - 58:06 Shinnimin. Shorthanded goal, empty net

4: 5 - 59:20 Bezina (Lessio). Power play goal

"Medveščak": Garnett - Parlett, Berzina, Genoway-Giroux-Pare; Krejcik -Katic, Smejkal Lessio -Bolduk; Larkin-Smith Mahbod-Glumac-Voronin; Kozak, Zanoski-Perkovich-Arcalov;

"Barys": Karlsson - Dallman-Semyonov, Bochenski-Dawes Boyd; Barker-Shalapov, Shinnimin Mikhailis-St. Pierre; Lipin-Savchenko, Kuchin-Khudyakov, Pushkaryov; Tryasunov, Belgibayev-Grents-Panyukov, Trivino.

Penalty: 2: 6 (0: 0, 2: 2, 0: 4)

The main referee: Sergei Kulakov Alexey Vasilyev

Linesmen: Evgeny Streltsov, Alex Michel