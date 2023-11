Barys beats Tractor in first round of KHL playoffs

ASTANA. KAZINFORM - Astana's Barys in 1/8-final match of the Continental Hockey League defeated Chelyabinsk's Tractor - 5:2. sports.kz reports.

Continental Hockey League

Tractor - Barys 2:5 (0:3, 0:2, 2:0)

Goals:

0: 1 - 00:11 Pushkaryov. Even strenght

0: 2 - 6:50 Dawes. Even strenght

0: 3 - 9:46 Boyd (Dallman, St. Pierre). Power play

0: 4 - 21:57 Shinnimin. Power play

0: 5 - 32:51 Markelov (Trivino, Panyukov). Even strenght

1: 5 - 43:49 Kravtsov (Chernikov). Even strenght

2: 5 - 55:12 Petrov (Koltsov, Kruchinin). Even strenght