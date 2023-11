ASTANA. KAZINFORM Astana's Barys HC won over Omsk's Avangard in a home match of the Kontinental Hockey League - 3:1.

KHL. Barys-Avangard 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Pucks:

0:1 - 18:32 Zubov (Pestushko). Even-strength goal

1:1 - 42:12 Panyukov (Savchenko, Shinnimin). Even-strength goal

2:1 - 45:32 St.Pierre (Shinnimin, Savchenko). Even-strength goal

3:1 - 59:35 Pushkaryov (Kuchin). Even-strength goal, empty net goal