Barys defeated by Severstal 5:4 in overtime

ASTANA. KAZINFORM In a KHL match in Cherepovets Astana's HC Barys lost to Severstal in overtime - 4:5.

Severstal-Barys 5:4 (0:2, 3:1, 1:1, 1:0) Pucks: 0:1 - 12:20 Bochensky (Landin, Dallman). Powerplay 0:2 - 17:49 Dawes (Bochensky). Powerplay 0:3 - 22:46 Boyd (Dallman, Landin). Powerplay 1:3 - 23:43 Chernov (Kagarlitsky, Mons). Even-strength goal 2:3 - 24:55 Skorohodov (Berdnikov, Vikharyov). Even-strength goal 3:3 - 39:39 Vovchenko (Trubachev, Buchnevich). Even-strength goal 4:3 - 45:56 Kovyrshin (Monakhov, Karlson). Even-strength goal 4:4 - 47:26 Savchenko. Even-strength goal Penalties: 4:37 (2:12, 2:0, 0:25, 0:0)

Source: Sports.kz