Barys loses to Spartak in OT

ASTANA. KAZINFORM Astana Barys lost an away game to Moscow Spartak in overtime 3-4, Sports.kz reports.

Kontinental Hockey League Spartak - Barys 4-3 OT (2-0, 1-2, 0-1, 1-0)

Goals:

1: 0 - 13:48 Podshendyalov(Khokhlachyov). Equal strength

2: 0 - 19:03 Maxwell (Radil, Stoa). Equal strength

2: 1 - 24:29 Frattin (Dawws, Vey). Equal strength

3: 1 - 31:59 Kalinin (Kulik, Radil).Power play

3: 2 - 33:57 Frattin. Equal strength

3: 3 - 47:42 Frattin (Vey). Equal strength

4: 3 - 63:18 Leshchenko (Osipov). Equal strength