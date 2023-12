Barys lost to Dynamo in KHL match 3:4

NUR-SULTAN. KAZINFORM Astana Barys HC lost to Moscow’s Dynamo 3:4 in a KHL match held in Nur-Sultan, Kazinform learnt from sports.kz.

Barys - Dynamo 3:4 (0:2, 2:0, 1:1)

Pucks:

0:1 – 09:03 A.Mironov. Even-strength goal

0:2 — 12:10 Yashkin (Shipachyov). Powerplay

1:2 — 24:16 Boyd (Dits, Orekhov). Even-strength goal

2:2 — 37:01 Sagadeyev (Blacker, Shevchenko). Even-strength goal

3:2 — 44:06 Starchenko (Videll). Even-strength goal

3:4 — 63:19 Shipachyov (Hietanen). Even-strength goal