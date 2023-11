Barys lost to Spartak 4:5

ASTANA. KAZINFORM Barys HC lost to Spartak in a Kontinental Hockey League match in Moscow - 4:5, Sports.kz reported.

KHL



Spartak-Barys 5:4 (1:3, 1:0, 3:1)



Pucks:

0:1 - 03:32 Rymaryov (Semenov, Starchenko). Powerplay

0:2 - 06:25 Bochensky (Barker, Martin St.Pierre). Powerplay

1:2 - 08:44 Stoa (Leshcenko, Radil). Powerplay

1:3 - 08:55 Daws (Martin St.Pierre). Powerplay

2:3 - 21:03 Radil (Leshcenko). Powerplay

3:3 - 40:44 Kirillov (Shmelyov, Gilroy). Even-strength goal

3:4 - 46:13 Daws (Semenov, Bochensky). Even-strength goal

4:4 - 53:08 Stoa (Radil, Gilroy). Powerplay

5:4 - 55:03 Gilroy (Radil, Stoa). Even-strength goal



Penalties: 6:8 (4:4, 2:0, 0:4)