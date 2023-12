ASTANA. KAZINFORM Astana's hockey club Barys suffered one more defeat in the KHL match vs Nizhny Novgorod's Torpedo with a score 0:2.

Kontinental Hockey League Pucks 1:0 - 24:08 Galuzin (Daugavins , Videll). Powerplay 1:0 - 24:08 Sopin (Budkin). Even-strength goal Penalties: 8:25 (4:0, 0:25, 4:0)