Blizzard conditions continue across Kazakhstan with many roads closed

ASTANA. KAZINFORM - Deteriorating weather conditions closed roads in 6 regions of Kazakhstan, the press service of Internal Affairs Ministry informs.

In Akmola region due to worsening weather conditions (snowstorm) closed traffic on roads: "Astana-Karaganda", "Zhezkazgan-Petropavlovsk" (377-595 km); "Zhaksy-Yesil-Busuluk" (0-82 km); "Kostanay-Auliekol-Surhan" (232-260 km); "Almaty-Yekaterinburg" (1275-1353 km); "Almaty-Yekaterinburg" (917-990 km). In Aktobe region due to worsening weather conditions (snow, blowing snow, and poor visibility) closed traffic on the roads: "Kandyagash-Emba-Shalkar-Irgiz" (4-258 km), "Samara-Shymkent" (773-965 km, Khromtau-Karabutak village); "Karabutak-Komsomol" (1-231 km, Komsomol rural area - Kostanay region.); "Aktobe-Astrakhan" (100-243 km, Kandyagash village-Karaukeldy). East Kazakhstan region due to worsening weather conditions (snowstorm, poor visibility) has closed traffic on highways: "Ust-Kamenogorsk-Shemonaikha- border with the Russian Federation"; "Karaganda-Ayagoz-Bugaz" (700-900 km, Ayagoz-Aksuat); "Almaty-Ust-Kamenogorsk" (977-1068 km, Kalbatau- K.Kaysenova); "Ust-Kamenogorsk-Shemonaikha-border with the Russian Federation" (54-102 km); "Ust-Kamenogorsk-Semey" (10-154 km); "Ust-Kamenogorsk-Zyryanovsk-Rakhmanov" (6-66 km); "Ust-Kamenagorsk-Ziryanovsk-Rakhmanov" (100-167 km). Due to worsening weather conditions (snowstorm, poor visibility) Emergency Dept of Karaganda region has restricted vehicular traffic on the roads: "Almaty-Yekaterinburg" (1492-1854 km); "Almaty-Yekaterinburg" (1051-1142 km); "Karaganda-Ayagoz-Bugaz" (59-215 km). Snowstorm, blizzard, bad visibility have closed traffic on roads of Kostanay region: "Auliekol-Zhaldama" (53-257 km); "Karabutak-Denisovka- Kostanay" (231-385 km); "Denisovka-Zhitikara-Myuktikol-border with the Russian Federation" (82-174 km); "Arkalyk-Torgai" (0-98 km); "Zhezkazgan-Petropavlovsk" (252-377 km); "Kostanay-Auliekol-Surhan" (108-232 km); "Zhitikara-Tchaikovsky" (0-24 km); "Tobol-Taranovsky-Krasnoselskaya-Naberezhiy" (0-46 km); "Taranovsky-Varvarinka" (0-40 km); "Zhitikara-Kamysty-Livanovka" (0-73 km). Heavy snowstorm in Zhambyl region has shut down "B.Momyshuly-Koshkarata" (10-67 km) road section for all types of vehicles.