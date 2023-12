Final roster of participants of «Battle of Nomads-5» international tournament

ASTANA. KAZINFORM - The final roster of the participants of the WMMAA PRO & M-1 Challenge 59 "Battle of Nomads-5" international tournament organized by the MMA Federation of Kazakhstan and M-1 Global, Sports.kz informs.

Participants of the tournament:

Over 93 kg: Kenny Garner (USA), 16-8 - Sergey Kharitonov (Russia), 22-5;

77 kg: Shavkat Rakhmonov (Kazakhstan), 3-0 - Michal Wiencek (Poland), 5-2;

84 kg: Luigi Fioravanti (USA), 25-13 - Sergei Kovalev (Fightspirit), 5-0;

61.2 kg: Sergey Morozov (Kazakhstan), 5-0 - Andy Young (Northern Ireland), 6-6;

Over 93 kg: David Trallero (Spain), 3-3 - Zaur Hadjibaev (Baku Fighters, Azerbaijan), 3-1;

77 kg: Rashid Dagaev (Kazakhstan), 3-1 - Daniel Tabera (Spain), 18-7-3;

84 kg: Aleksander Boiko (Patriot, Ukraine), 14-9 - Nodar Kudukhashvili (Georgia), 9-1;

70.3 kg: Damir Ismagulov (Fighter, Orenburg and Kazakhstan), 3-1 - Pedro Augenio Granjo (Spain), 3-1;

93 kg: Anton Pazenko (Branibor team, Ukraine), 2-0 - Batraz Agnayev (Alexander Nevsky), 1-0;

84 kg: Erkinbek Inzhel (Kazakhstan), 1-0 - Artyom Florov (Legion), 3-0.