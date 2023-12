Five more people recovered from coronavirus in Kazakhstan

NUR-SULTAN. KAZINFORM – Today five people have recovered from coronavirus in Kazakhstan including 1 in Almaty, 2 in Akmola region, 1 in Turkestan region, 1 in Mangistau region, Kazinform reports citing coronavirus2020.kz.

Total recovered tally in Kazakhstan is 725: Nur-Sultan - 214, Almaty - 97, Shymkent - 29, Akmola region - 33, Aktobe region - 10, Almaty region - 9, Atyrau region - 59, East Kazakhstan region - 6, Zhambyl region - 43, West Kazakhstan region - 7, Karaganda region - 43, Kostanay region - 3, Kyzylorda region - 110, Mangistau region - 5, Pavlodar region - 3, North Kazakhstan region – 25 and in Turkestan region - 29.