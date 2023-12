Gagarin Cup playoffs: Barys Astana secure comeback win over Torpedo

ASTANA. KAZINFORM - In Astana, HC Barys defeated Torpedo Nizhny Novgorod in the second match of the playoff series of the Gagarin Cup, SPORTINFORM reports.

Barys (Astana) - Torpedo (Nizhny Novgorod) 5-4 overtime (0-2, 2-2, 2-0, 1-0)

0-1 - Anton Volchenkov (Mikhail Varnakov, Anton Shenfeld) - 01:41

0-2 - Mikhail Varnakov - 18:18

0-3 - Robert Sabolič (Andrew Calof, Philip Holm) - 20:52

0-4 - Daniil Ilyin (Danil Veryaev, Kirill Urakov) - 26:25

1-4 - Anton Sagadeyev (Valery Orekhov, Alikhan Asetov) - 28:13

2-4 - Dmitry Shevchenko (Roman Starchenko, Alexei Maklyukov) - 32:30

3-4 - Darren Dietz (André Petersson, Brandon Bochenski) - 54:28

4-4 - Matt Frattin (Curtis Valk, Brandon Bochenski) - 58:18 powerplay

5-4 - Roman Starchenko (Jesse Blacker) - 61:40

Goalies: Henrik Karlsson (Dominik Hrachovina, 20:52 - 61:40) - Barry Brust

The score in the series: 2-0 (4-1, 5-4 overtime)

Thus, Barys Astana players led in the series 2 to 0. They will again face Torpedo in Nizhny Novgorod on 2nd and 4th March.