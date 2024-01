HC Barys smash Jokerit

ASTANA. KAZINFORM - HC Barys scored 8 goals in yesterday's match vs. Jokerit (Helsinki). This allowed the Astana-based team to become the leader of the Kontinental Hockey League's Chernyshev Division and be second in the Eastern Conference, SPORTINFORM reports.

Barys (Astana) - Jokerit (Helsinki) 8-2 (1-1, 2-1, 5-0)



0-1 - Sakari Manninen (Sami Lepistö, Steve Moses) - 7:49

1-1 - Alikhan Asetov (Anton Sagadeyev, Yegor Petukhov) - 10:59

2-1 - Brandon Bochenski (Darren Dietz) - 21:42 Powerplay

2-2 - Peter Regin (Brian O'Neill) - 35:55

3-2 - André Petersson (Patrice Cormier) - 37:32

4-2 - Roman Starchenko (Darren Dietz, André Petersson) - 41:06

5-2 - André Petersson (Jesse Blacker, Kirill Polokhov) - 43:37

6-2 - Nikita Mikhailis (Brandon Bochenski, Matt Frattin) - 44:33

7-2 - Yegor Petukhov - 46:00

8-2 - Matt Frattin - 50:38.