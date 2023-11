ASTANA. KAZINFORM Kazakhstan ranks the 3rd in overall medal count at the II World Nomad Games, the organizers inform via Facebook.

Preliminary results:



1. Russia (14: 10 gold, 2 silver, 2 bronze);

2. Kyrgyzstan (33: 6 gold, 12 silver, 15 bronze);

3. Kazakhstan (14: 5 gold, 3 silver, 6 bronze);

4. Azerbaijan (9: 4 gold, 3 silver, 2 bronze);

5. Georgia (3: 2 gold, 1 silver).