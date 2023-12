Kazakh team finished second at 4th Asian Jiu Jitsu Championship

ULAANBAATAR. KAZINFORM IV Asian Jiu Jitsu Championship has ended in Mongolia’s Ulaanbaatar. The Kazakh team stands second in the overall ranking after Thailand, Kazinform reports.

According to the Culture andSport Department of Nur-Sultan, Kazakh athletes earned 7 gold, 4 silverand 5 bronze medals.

Gold:

1. Aliya Tlepova 62kg Fighting

2. Aibar Yessengaliyev +94kg Fighting

3. Zhenis Nurlybayev 56kg Fighting

4. Abu-Bakir Zhanibek 62kg Fighting

5. Galina Duvanova 52kg Ne Waza

6. Dosbol Zharassov 56kg Contact

7. Hamze Bakkuar 77kg Contact

Silver:

1. Moldir Mekenbayeva 52kg NeWaza

2. Nursultan Duissenkulov 69kgFighting

3. Hamze Bakkuar 77kg Fighting

4. Sanzhar Aitmukhambetov 56kgFighting

Bronze

1. Medetkhan Mamyshev, ViktorFilatov Duo System

2. Ramazan Kussainov 94kg Fighting

3. Tynys Bissaliyev +94kg Contact

4. Kuandyk Konyssov 56kg Ne Waza

5. Darkhan Nortayev 62kg NeWaza

Thai team won 22 gold, 16silver and 9 bronze medals.

Mongolian team earned one 6gold, 9 silver and 15 bronze medals.

IV Asian Jiu JitsuChampionship is the main regional competition. More than 500 athletes from 20 countriesparticipated in this year’s event.