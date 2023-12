NUR-SULTAN. KAZINFORM Kuala-Kumpur is hosting the 1st Malaysian Open Grand Prix this weekend. Kazakh team consisting of 6 athletes will join the competition, Kazinform learnt from Olympic.kz.

1. Ivan Ivanov - shot-put



2. Christina Ovchinikova - high jump



3. Rinat Kaissarov - long jump



4. Vadim Levchenkov - 1500m



5. Sergey Sukhov - 800m



6. Yaroslava Vislobokova - pole-vaulting