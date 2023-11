Kazakhstan lost to Sweden 3:7

ASTANA. KAZINFORM Kazakhstan lost to Sweden in IIHF World Championship in Moscow - 3:7, Sports.kz says.

Group A, May 11

Sweden-Kazakhstan, 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)



Pucks

1:0 — 12:20 Backlund (Omark, Fantenberg). Even-strength goal

2:0 — 15:11 Klasen (Nyquist,Wennberg). Even-strength goal

3:0 — 16:15 Larsson (Norman). Even-strength goal

3:1 — 19:59 Boyd (Daws). Powerplay +1

4:1 — 24:25 Nyquist (Ericsson, Klasen). Powerplay +1

5:1 — 28:51 Nyquist (Omark, Ericsson). Even-strength goal

6:1 — 30:42 Wennberg. Shorthanded goal −1

6:2 — 46:49 Markelov (Pushkaryov). Even-strength goal

6:3 — 47:57 Savchenko (Rymaryov, Poluektov). Even-strength goal

7:3 — 54:02 Nyquist (Fransson). Shorthanded goal −1

Unrealized shootout 39:32 Omark

Penalties: 14:8 (4:0, 2:4, 8:4)

Kazakhstan’s next opponent is Czech Republic. The match is scheduled for May 13