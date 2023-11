Kazakhstani wrestlers earned 12 Olympic licenses

ASTANA. KAZINFORM Kazakhstani sportsmen won 12 licenses for the Rio 2016 Olympic Games at the Asian qualification tournament held yesterday in Astana, Kazinform learnt from Sports.kz.

Greco-Roman Wrestling:

59 kg – Almat Kebispayev;

66 kg – no licence;

75 kg – Doszhan Kartikov;

85 kg – no licence;

98 kg – no licence;

130 kg – Nurmakhan Tynaliyev;



Free-Style Wrestling:

57 kg – Artas Sana;

65 kg – no license;

74 kg – Galymzhan Usserbayev;

86 kg – Aslan Kakhidze;

97 kg – Mamed Ibragimov;

125 kg – Daulet Shabanbay.



Female Wrestling

48 kg – Zhuldyz Eshimova;

53 kg – no license;

58 kg – no license;

63 kg – Ekaterina Larionova;

69 kg – Elmira Syzdykova;

75 kg – Gouzel Manyurova;