ASTANA. KAZINFORM - The skiers of Kazakhstan's national team has won silver in cross country, men's team relay (4×7.5 km), in the Winter Universiade -2017 in Almaty.

Sergey Malyshev, Vitaliy Pukhkalo, Rinat Mukhin, and Olzhas Klimin are in Kazakhstan's team. уступила россиянам и опередила чехов.



1. Russia: 1:12:49.3



2. Kazakhstan: +1.8



3. Czech Republic: +2:02.5.