ASTANA. KAZINFORM Astana's Barys HC has won in overtime in a home match vs. Khabarovsk's Amur - 2:1, Kazinform refers to Sports.kz.

KHL – Amur 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Pucks:

1:0 - 08:09 Daws (St.Pierre).Powerplay

1:1 - 52:00 Ramstedt (Kondratyev, Kuusela). Even-strength goal

2:1 - 62:26 Markelov (Khudyakov, Lipin. Even-strength goal

Astana, New Ice Palace