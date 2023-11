KHL: Barys lost to Avangard – 1:3

ASTANA. KAZINFORM Astana's Barys HC lost to Avangard from Omsk in a Kontinental Hockey League match - 1:3, Sports.kz reports.

KHL

Barys-Avangard 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Pucks:

0:1 - 08:00 Mikheyev (Pyanov). Even-strength goal

0:2 - 26:26 Zubov (Pyanov, Mikheyev). Even-strength goal

0:3 - 33:12 Mikheyev (Martynov). Powerplay

1:3 - 44:58 Starchenko (Barker). Powerplay

Penalties: 20:12 (14:4, 4:2, 2:6)



February 18. Astana. New Ice Palace. 10,201 spectators