KHL: Barys lost to Traktor 3:4

ASTANA. KAZINFORM Astana's Barys HC lost to Chelyabinsk's Traktor in a KHL match 3:4, Kazinform refers to Sports.kz.





Pucks:

0:1 - 03:30 Schekhurya (Yakutsenya, Kruchinin). Even-strength goal

0:2 - 31:23 Schekhurya (Kruchinin, Petrov). Powerplay

0:3 - 39:02 Petrov (Kruchinin). Powerplay

1:3 - 42:23 Barker (Trivino). Powerplay

2:3 - 54:49 Dawes (Dallman). Powerplay

2:4 - 56:11 Kruchinin (Yakutsenya). Even-strength goal

3:4 - 57:02 Dawes (Semyonov, Boyd). Even-strength goal