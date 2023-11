KHL: Barys lost to Vityaz - 2:4

ASTANA. KAZINFORM On December 2, 2016 Astana's Barys in Podolsk lost to Vityaz 2:4 in a match of KHL, Sports.kz reports

Pucks:

1:0 - 13:07 Nikulin (Afinogenov). Even-strength goal

1:1 - 38:24 Dallman (Bochenski). Power play

2:1 - 41:30 Afinogenov (Nikulin, Golovkov). Power play

3:1 - 43:14 Shvets-Rogovoi (Semenov, Golovkov).Even-strength goal

4:1 - 42:03 Kempe (Semenov, Kopeikin). Even-strength goal

4:2 - 55:25 St.Pierre. Even-strength goal

Penalties 33:8 (29:0, 4:4, 0:4)

Referees: Anton Kislov, Pavel Ovchinnikov

Linesmen: Nikita Vilyugin, Alexander Nikolayev

Vityaz Ice Palace, Podolsk

2800 spectators