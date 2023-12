KHL: Barys makes seven-minute win over Admiral

NUR-SULTAN. KAZINFORM – Within the Kontinental Hockey League HC Barys of Nur-Sultan has won an away match against HC Amiral, Russia’s Vladivostok, Kazinform refers to Sports.kz.

HC Admiral (Vladivostok, Russia) – HC Barys (Nur-Sultan, Kazakhstan) 1:3

Scores:

0:1 — 04:40 Orekhov (Sagadeyev).

0:2 — 06:16 Akolzin (Orekhov, Schevchenko).

0:3 — 06:52 Petukhov (Sagadeyev).

1:3 — 36:05 Glazachev.

Goalkeepers: Trushkov 00:00-06:16, Olkinuora 06:16-60:00 —Kudryavtsev

Fines: 12:4 (4:2, 4:0, 4:2).