Messi, Ronaldo, Mbappe among 2017 Ballon d'Or nominees

PARIS. KAZINFORM France Football magazine on Monday announced a list of 30 nominees for the 2017 Ballon d'Or that included Barcelona's Lionel Messi, Real Madrid forward Cristiano Ronaldo and Kylian Mbappe of Paris Saint-Germain, EFE reports.

Also among the final 10 nominees were PSG's Edinson Cavani, Real Madrid forward Karim Benzema, Borussia Dortmund forward Pierre-Emerick Aubameyang and Bayern Munich defender Mats Hummels.

Chelsea forward Eden Hazard, AC Milan defender Leonardo Bonucci and Real Madrid midfielder Isco Alarcon were also nominated.

France Football annually awards the Ballon d'Or to the world's best soccer player.

The winner will be announced in December.

The nominees:

Neymar (Barcelona-PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Paulo Dybala (Juventus)

Marcelo (Real Madrid)

N'Golo Kante (Chelsea)

Luis Suarez (Barcelona)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Dries Mertens (Napoli)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

David De Gea (Manchester United)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Edin Dzeko (Roma)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Toni Kroos (Real Madrid)

Gianluigi Buffon (Juventus)

Sadio Mane (Liverpool)

Radamel Falcao (Monaco)

Lionel Messi (Barcelona)

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund).

Edinson Cavani (PSG)

Mats Hummels (Bayern Munich)

Karim Benzema (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Eden Hazard (Chelsea)

Leonardo Bonucci (AC Milan)

Isco Alarcon (Real Madrid)

Kylian Mbappe (PSG)