ASTANA. KAZINFORM Kazakh President Nursultan Nazarbayev arrived in Azerbaijan with an official visit, Kazinform has learnt from Akorda's Twitter.

Елбасы Әзербайжан Республикасына ресми сапармен келді Глава государства прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику Публикация от AkordaPress (@akordapress) Апр 2 2017 в 9:06 PDT