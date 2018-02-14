PyeongChang 2018 Feb 15 Schedule: Team Kazakhstan to perform in four sports
22:53, 14 February 2018
ASTANA. KAZINFORM On Thursday, Team Kazakhstan is scheduled to perform in four sports at the Winter Olympics in PyeongChang, the country's Olympic Committee said.
Alpine Skiing
Ladies' Giant Slalom
Mariya Grigorova
Start time 07:00 am*
Men's Super Giant Slalom
Igor Zakurdayev
Start time 08:00 am*
Cross-Country Skiing
Ladies' 10km Free
Anna Shevchenko, Valeriya Tyuleneva, Yelena Kolomina
Start time 12:30 pm*
Freestyle Skiing
Ladies' Aerials
Zhanbota Aldabergenova, Akmarzhan Kalmurzayeva, Marzhan Akzhigit, Ayana Zholdas
Start time Qualification 5.00 pm*
Biathlon
Women's 15km Individual
Galina Vishnevskaya, Darya Klimina, Olga Poltoranina, Alina Raikova
Start time 5.15 pm*
Men's 20km Individual
Maxim Braun, Timur Khamitgatin, Vladislav Vitenko, Vassiliy Podkorytov.
Start time 8.20 pm*
*Astana time