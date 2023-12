ASTANA. KAZINFORM Karaganda city's hockey team Saryarka won over Kazan's Bars 3:1 during the Kontinental Hockey League, Sports.kz informs.

Bars-Saryarka 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) Pucks:

0:1 - 08:25 Belokon. Powerplay 0:2 - 22:17 Sagadeyev. Even-strength goal 0:3 - 26:35 Pyanov (Makhanovsky). Even-strength goal 1:3 - 31:43 Vasilyev (Kashtanov). Powerplay Penalties: 8:10 (4:2, 2:6, 2:2).