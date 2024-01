Stoilov announces Kazakhstan's roster for football matches vs Latvia, Georgia

ASTANA. KAZINFORM - Head Coach of the Kazakh national football team Stanimir Stoilov has named the footballers called up for November matches of the UEFA Nations League, Kazinform cites SPORTINFORM.

Goalkeepers: Nenad Erić (FC Astana), Vladimir Plotnikov (Kairat), Dmytro Nepohodov (Tobol).

Defenders: Dmitri Miroshnichenko (Tobol); Serhiy Malyi, Yuriy Logvinenko, Dmitri Shomko, Yevgeny Postnikov, Abzal Beisebekov (Astana), Aleksandr Marochkin (Kaisar), Gafurzhan Suyumbayev (Kairat), Temirlan Erlanov (Ordabasy).

Midfielders: Bauyrzhan Islamkhan, Islambek Kuat, Georgy Zhukov (Kairat); Serikzhan Muzhikov, Baktiyer Zainutdinov (Astana); Yerkebulan Tungyshbayev (Ordabasy), Duman Narzildayev (Kaisar), Maksim Fedin (Tobol).

Forward - Oralkhan Omirtayev (Shakhter Karagandy).

It is to be recalled that the Kazakhstan national football team will face Latvia, at the Astana Arena, and Georgia, in Tbilisi, on 15th and 19th November, respectively.

Photo courtesy of the Kazakhstan Football Federation