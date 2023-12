Vincenzo Nibali wins Tre Valli Varesine in Italy

ASTANA. KAZINFORM Astana Pro Team leader Vincenzo Nibali gained victory in one-day bicycle race Tre Valli Varesine held in Italian city Varese, Sports.kz reports.

Russian Sergey Firsanov from Rusvelo came the second while Italian racer Giacomo Nizzolo from Trek finished the third.

Busto Arsizio - Varese, 198.5 km 1. Vincenzo Nibali (Italy, "Astana" - 4:45:08 2. Sergey Firsanov (Russia, "Rusvelo") - +0:08 3. Giacomo Nizzolo (Italy, "Trek") - +0:09.