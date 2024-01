Who will defend Kazakhstan’s honor at PyeongChang 2018

ASTANA. KAZINFORM The full list of those Kazakh athletes who will participate in the 2018 Olympic Winter Games in Pyeongchang, South Korea, has been published, Kazinform correspondent reports.

As Kazinform earlier reported, the Kazakhstan team secured 57 Olympic quotas. The National Olympic Committee has announced today the names of the athletes.

It is to be recalled that the 23rd Winter Olympic Games will be held from 9th to 25th February in Pyeongchang, the Republic of Korea. 2,900 athletes from 95 countries are expected to compete there.

Biathlon

1. Vasiliy Podkorytov

2. Maxim Braun

3. Timur Khamitgatin

4. Roman Yeremin

5. Vladislav Vitenko

6. Galina Vishnevskaya

7. Darya Klimina

8. Olga Poltoranina

9. Yelizaveta Belchenko

10. Alina Raikova

Speed Skating

11. Roman Krech

12. Denis Kuzin

13. Fedor Mezentsev

14. Artyom Krikunov

15. Stanislav Palkin

16. Yekaterina Aydova

Figure Skating

17. Denis Ten

18. Elizabet Tursynbayeva

19. Aiza Mambekova

Cross-Country Skiing

20. Alexey Poltoranin

21. Yevgeniy Velichko

22. Denis Volotka

23. Vitaliy Pukhkalo

24. Anna Shevchenko

25. Yelena Kolomina

26. Valeriya Tyuleneva

Short Track Speed Skating

27. Abzal Azhgaliyev

28. Nurbergen Zhumagaziyev

29. Denis Nikisha

30. Yerkebulan Shamukhanov

31. Mersaid Zhaksybayev

32. Anastasia Krestova

33. Kim Iong A,

Freestyle Skiing Moguls

34. Dmitriy Reikherd

35. Pavel Kolmakov

36. Yulia Galysheva

37. Ayaulym Amrenova

Freestyle Skiing Aerials

38. Zhanbota Aldabergenova

39. Ayan Zholdas

40. Akmarzhan Kalmurzayeva

41. Marzhan Akzhigit

42. Ildar Badrutdinov

Ski Jumping

43. Sergey Tkachenko

Alpine Skiing

44. Igor Zakurdayev

45. Maria Grigorova

Luge

46. Nikita Kopyrenko