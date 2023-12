17 Kazakh judokas to compete at Tbilisi Grand Prix 2019

NUR-SULTAN. KAZINFORM Kazakh judokas will compete at the Tbilisi Grand Prix 2019 to be held from March 29 to 31, Kazinform learnt from the National Olympic Committee.

407 judokas from 52 countries of the world will take part in the event. Kazakhstan will be represented by 17 athletes:

Men:

Zhaksybek Zhenisbek (-60kg)

Rustam Ibrayev (-60kg)

Yerlan Zhaksybekov (-66kg)

Shadiyar Kuandyk (-66kg)

Kuan Barys (-73kg)

Kazhymukhan Oteuliyev (-81kg)

Serik Salmenov (-90kg)

Zhassulan Mukhametkhanov (-100kg)

Galymzhan Kyrykbay (+100kg)



Women:

Abiba Abuzhakynova (-48kg)

Akzhol Kayipkhan (-52kg)

Anna Kazyulina (-52kg)

Sevara Nishanbayeva (-57kg)

Iolanta Berdibekova (-63kg)

Zarina Raifova (-78kg)

Nazerke Tleukhanova (-78kg)

Saida Kapsalykova (+78kg)