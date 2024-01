2018 IIHF World U20 Championship: Kazakhstan beats Hungary

ASTANA. KAZINFORM In the 2018 IIHF World U20 Championship game in Courchevel, Kazakhstani defeated Hungary, SPORTINFORM reports.

Hungary-Kazakhstan 3-5 (1-2, 0-1, 2-2)

Goals:

1-0 - Papp (Peter, Szita), 07:39. Powerplay

1-1 - Daniyar (Muratov, Pismarkin), 09:54 Powerplay

1-2 - Gatiyatov (Melikhov), 17:31

1-3 - Orekhov (Beketayev) , 26:41

2-3 - Molnar (Mihaly), 46:13

3-3 - Vertes (Toth), 51:18

3-4 - Beketayev (Muratov) - 55:17

3-5 - Nazarenko (Beketayev) - 57:42 Empty net