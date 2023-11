Almaty hosts intl judo tournament

ASTANA. KAZINFORM The International Tournament among young athletes for the prizes of honorary President of the Judo Federation Beket Makhmutov in Almaty has ended. Over 500 judokas from Kazakhstan, Georgia, Kyrgyzstan and Uzbekistan participated in the tournament. Kazakhstan Judo Federation press-service reported.

The results of the tournament:

Women:

44 kg

1. Adiya Saiyn (Kyzylorda)

2. Assem Berik (South Kazakhstan)

3. Balgyn Abdeshova (East Kazakhstan region)

3. Zhadyra Paiyz (South Kazakhstan)

48 kg

1. Akmaral Nauatbek(Astana)

2. Abiba Abuzhakynova (Almaty region)

3. Saltanat Sultanbekova (Kyzylorda)

3. Galiya Tynbayeva (Almaty region)

52 kg

1. Diana Aipova (Almaty)

2. Ainur Suleimen (Zhambyl region)

3. Irina Krivenko (Pavlodar region)

3. Aidana Bugilbayeva(East Kazakhstan region)

57 kg

1. Aida Karchayeva (Zhambyl region)

2. Nurzhamal Zharmanova(Aktobe region)

3. Lazzat Alimkhan (South Kazakhstan)

3. Akmaral Yernazar (Zhambyl region)

63 kg

1. Almaganbet Guldaraiym (Kyzylorda)

2. Kulash Akerke (South Kazakhstan)

3. Aigerim Tasbolat (South Kazakhstan)

3. Kuluntay Fariza (Aktobe region)

70 kg

1. Perizat Kadirbekova (South Kazakhstan)

2. Gulim Sagynbay (Kyzylorda region)

3. Yessilzhan Kudayeva (Zhambyl region)

3. Zhaniya Makhmudova (Kyzylorda)

-78 kg

1. Amina Rassul (South Kazakhstan)

2. Amankhanova Galiya (South Kazakhstan)

3. Yuldasheva Nodira (Uzbekistan)

3. Faizolla Aida (Kyzylorda)

+78 kg

1. Nurganym Turshabek (Kyzylorda)

2. Saida Kapsalykova (Atyrau)

3. Kristina Nezhnikova (Kyrgyzstan)

3. Gulida Kobey (South Kazakhstan)

Men:

55 kg

1. DamirBolatbekov (Almaty region)

2. Zhanbolat Omar (Karaganda region)

3. Samat Dauylbayev (Astana)

3. Izat Bakirov (Astana)

60 kg

1. Kemran Nurilayev (Uzbekistan)

2. Almas Galimov (Almaty region)

3. Serali Nursultan (Kyzylorda region)

3. Asman Akylbekuly (Kyrgyzstan)

66 kg

1. Marat Zhankozha (Kyzylorda)

2. Bauyrzhan Sagyngaliuly (Mangistau region)

3. Giorgi Bazandarashvili (Georgia)

3. Sindor Nurilloyev (Uzbekistan)

73 kg

1. Barys Kuan (East Kazakhstan region)

2. Baktbergenov Zhanbolat (Aktobe region)

3. Ruslan Mussayev (Mangistau region)

3. Ansarbek Gainullin (West Kazakhstan region)

81 kg

1. Madiyar Sembayev (East Kazakhstan region)

2. Abushakhman Bekarys (Almaty)

3. Yerassyl Zhanatayev (Almaty)

3. Beibit Madeyev (West Kazakhstan region)

90 kg

1. Almas Zhumagali (Kostanay)

2. Malik Temirsultanov (Astana)

3. Kuandyk Stampolov (East Kazakhstan region)

3. Adkhamzhon Akhmedov (Uzbekistan)

-100 kg

1. Kaisar Shamshadinov (South Kazakhstan)

2. Artem Bagasarov (Uzbekistan)

3. Shakhnoz Pulatov (Uzbekistan)

3. Zhansultan Baubekuly(South Kazakhstan)

+ 100 kg

1. Sanzhar Zhabborov (Karaganda region)

2. Ilyas Kalidolda (East Kazakhstan region)

3. Galymzhan Krykbay (Zhambyl region)

3. Aldiyar Tarpanov (Zhambyl region)