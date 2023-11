Astana announces roster for Giro Della Toscana 2022 and Coppa Sabatini 2022

NUR-SULTAN. KAZINFORM Astana Qazaqstan Team will take part in two Italian one-day races: Giro della Toscana (September 14th) and Coppa Sabatini (September 15th), the team's press service informs.

Rider roster: Leonardo Basso, Samuele Battistella (only Giro della Toscana), Gianni Moscon, Alexandr Riabushenko, Simone Velasco (only Coppa Sabatini), Javier Romo, Gianmarco Garofoli, Davide Toneatti (both – Astana Qazaqstan Development Team).

Sports director in race: Orlando Maini.



Photo: astana-qazaqstan.com