Astana Arlans beat China Dragons 5-0

ASTANA. KAZINFORM - Boxers of Astana Arlans beat China Dragons with a score of 5-0, Kazinform correspondent reports.

Temirtas Zhusupov (49 kg) beat Junjun He - 3:0 (48:47, 48:47, 49:46), Ilyas Suleimenov (56 kg) - Long Wang - 3:0 (50:45, 50:45, 50:45), Dilmurat Mizhitov (64 kg) - Yang Liu - 3:0 (50:44, 50:44, 50:43), Saparbay Aydarov (75 kg) - Mingang Zhao - 3:0 (50:45, 50:45, 50:45), Anton Pinchuk (91 kg) - 3:0 (49:46, 50:45, 50:45).

On March 18th in Taraz Astana Arlans will meet with Russian Patriot Boxing Team.