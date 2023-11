Astana Arlans, Uzbek Tigers announced rosters for WSB match in Ust-Kamenogorsk

ASTANA. KAZINFORM Astana Arlans and Uzbek Tigers announced rosters for the WSB regular match scheduled for April 2 in Ust-Kamenogorsk.

52kg: Azat Makhmetov vs Abrorjon Kodirov

60kg: Zakir Safiullin vs Elnur Abduraimov

69kg: Aslanbek Shymbergenov vs Makhmud Gaipov

81kg: Arman Rysbek vs Shuhrat Abdullayev

91+ kg: Kamshybek Kunkabayev vs Mirzokhidjon Abdullayev.

The event will be broadcast live on Khabar Channel at 17:00.