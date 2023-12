Astana Pro Team announces its roster for Paris-Roubaix 2019

NUR-SULTAN. KAZINFORM Astana Pro Team will take part in the famous monumental classic race Paris-Roubaix, which will be held in France this Sunday, on April 14th.

Team's roster: Davide Ballerini, Zhandos Bizhigitov, Magnus Cort, Dmitriy Gruzdev, Daniil Fominykh, Laurens De Vreese, Hugo Houle, Astana Pro Team's official website reads.

Directors in race: Stefano Zanini and Lars Michaelsen.

Race information: https://www.paris-roubaix.fr/fr/