Astana Qazaqstan Team announces roster for De Panne, E3

NUR-SULTAN. KAZINFORM Astana Qazaqstan Team will take part in first three classics in Belgium: Minerva Classic Brugge-De Panne (March 23rd), E3 Saxo Bank Classic (March 25th) and Gent-Wevelgem in Flanders Fields (March 27th).

Rider roster for all races: Leonardo Basso (ITA), Manuele Boaro (ITA), Michele Gazzoli (ITA), Davide Martinelli (ITA), Gianni Moscon (ITA), Fabio Felline (ITA), Artyom Zakharov (KAZ), the Team’s official website reads.

Sports directors in race: Stefano Zanini (ITA), Mario Manzoni (ITA).

Races information: https://bruggedepanneclassic.be & https://www.e3saxobankclassic.be & https://www.gent-wevelgem.be/nl/gw/elite-mannen