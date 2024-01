Barys Astana lose to Sibir in KHL game

ASTANA. KAZINFORM Barys Hockey Club lost to HC Sibir Novosibirsk scoring 6-4 in an away game of the Kontinental Hockey League, according to Sports.kz.

Sibir - Barys 6-4 (3-2, 0-2, 3-0)

Goals:

1-0 - 00:42 Stepan Sannikov. Even strength

2-0 - 02:06 Andrei Sigaryov. Even strength

2-1 - 09:43 Talgat Zhailauov. Power play

2-2 - 15:43 Anton Sagadeyev. Even strength

3-2 - 19:12 Andrei Yermakov. Even strength

3-3 - 28:47 Nigel Dawes. Power play

3-4 - 34:41 Linden Vey. Power play

4-4 - 43:59 Maxim Ignatovich. Power play

5-4 - 54:38 Maxim Ignatovich. Power play

6-4 - 56:06 Patrik Zackrisson. Power play