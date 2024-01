ASTANA. KAZINFORM In a match of еру Kontinental Hockey League (KHL) in Helsinki, Astana Barys beat Jokerit in overtime 3-2.

Goals:

1-0 - 32:05 Tolvanen (Lepisto). Powerplay

1-1 - 35:33 Likhotnikov (Dietz). Equal strength goal

1-2 - 37:30 Dawes (Vey). Equal strength goal

2-2 - 59:42 Jensen. Equal strength goal

2-3 - 62:43 Dawes (Dietz). Equal strength goal