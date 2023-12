Barys beaten by CSKA 3:4 in overtime

ASTANA. KAZINFORM Astana's hockey club Barys lost to Moscow's CSKA 3:4 in overtime in the Kontinental Hockey League match, Sports.kz reports.

CSKA-BARYS 4:3 overtime (1:2, 2:0, 0:1, 1:0) Pucks: 0:1 - 05:35 Daws (Dallman). Powerplay 1:1 - 08:32 Andronov ( Hjalmarsson, Radulov).Even-strength goal 1:2 - 13:11 Landin (Bochensky, Dallman). Powerplay 2:2 - 23:01 Zaytsev (Denissov, Radulov). Powerplay 3:2 - 24:58 Murshak (Kugryshev, Mamin). Even-strength goal 3:3 - 50:56 Daws (Bochensky, Boyd). Even-strength goal 4:3 - 61:09 Radulov (Denissov, Zaytsev). Powerplay

Penalties: 12:10 (6:2, 4:6, 2:2, 0:0)