Barys claims away win against Avangard

ASTANA. KAZINFORM In a match of the Kontinental Hockey League (KHL) in Omsk, Astana's Barys beat Avangard, 4-3, Sports.kz reports.

Kontinental Hockey League Avangard - Barys 3-4 (0-2, 2-1, 1-1)

Goals:

0-1 - 04:50 Mikhailis (Savchenko, Akolzin). Even strength

0-2 - 12:16 Akolzin (Markelov, Sagadeyev). Even strength

0-3 - 23:30 Frattin (Sautorn, Vey). Even strength

1-3 - 32:32 Peterson (Martynov, Perezhogin). Even strength

2-3 - 37:23 Khokhryakov. Even strength

2-4 - 54:52 Frattin (Vey). Even strength

3-4 - 55:50 Medvedev (Perezhogin). Even strength