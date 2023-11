Barys defeated Neftekhimik 5:4

ASTANA. KAZINFORM Astana's Barys HC has won over Neftekhimik of Russia's Nizhnekamsk in a Kontinental Hockey League match today - 5:4.

KHL

Barys – Neftekhimik 5:4 (1:1, 2:3, 2:0)

Pucks

0:1 — 05:18 Polygalov (Sexton, Ryazensky). Powerplay

1:1 — 15:47 St.Pierre (Bochenski, Dallman). Even-strength goal

2:1 — 20:24 Barker (Khudyakov, Trivino). Even-strength goal

2:2 — 29:12 Kitarov (Berezin, Kulikov). Even-strength goal

2:3 — 31:32 Kinrade(Ryasensky). Powerplay

2:4 — 36:42 Gynge (Sexton). Even-strength goal

3:4 — 38:04 Bochenski (Dawes, Barker). Powerplay

4:4 — 48:36 Ivanov (Belgibayev, Lipin). Even-strength goal

5:4 — 55:41 Trivino (Khudyakov). Even-strength goal

Penalties: 4:6 (2:0, 2:4, 0:2)

September 3. Astana, New Ice Palace.