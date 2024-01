Barys lose to SKA in KHL match

ASTANA. KAZINFORM - Barys Astana lost to SKA Saint Petersburg twice this week in the Kontinental Hockey League. This time the Astana-based hockey team suffered defeat at home, SPORTINFORM reports.

Barys Astana - SKA Saint Petersburg 2-3 (1-2, 1-1, 0-0)

1-0 - André Petersson - 1:18

1-1 - Nail Yakupov - 11:35

1-2 - Pavel Datsyuk - 16:32 (powerplay)

1-3 - Nail Yakupov - 23:08 (powerplay)

2-3 - Darren Dietz - 31:33 (powerplay)



On February 2, Barys will play vs. Finland's Jokerit in Astana.